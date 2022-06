10 Splendides Chaises de Jardin pour Le Sublimer!!

On commence fort avec ces magnifiques chaises très larges et confortables au design très moderne et contemporain. Beaucoup de travail et de technologie ont été requis pour la réalisation de ces chaises de jardin. Leur coque est fabriquée en tôle d'acier étirée, et la structure qui maintient le tour est un tube d'acier plié et courbé. Le résultat : un meuble intemporel, simple, esthétique et surtout très confortable par sa taille et sa forme. Le blanc se mariera parfaitement à une belle pelouse et impressionnera définitivement vos invités !

Pour s'allier à tout type de jardin, ces chaises distribuées par Jardin Chic sont aussi disponibles en 3 autres coloris : marron d'inde, fer ancien et noir.