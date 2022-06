homify 360° : luxe et détente à l’hôtel Sahrai de Fès

L’hôtel est tellement beau et confortable qu’on oublierait presque d’aller visiter les chambres. Ce serait une grave erreur ! Celles-ci sont très amples et travaillées avec le même soin : des matériaux nobles, des tonalités sobres et élégantes, du mobilier épuré et toujours ce mariage de tradition et de modernité. Priorité encore sur la luminosité qui est assurée par la présence de baies vitrées offrant une vue sur la piscine et la ville. La salle de bains se distingue par ses cloisons vitrées habillées de rideaux pour garantir l’intimité. Vasques ultra-modernes et baignoire intégrée dans le sol, le tout conjugué avec une poterie marocaine… ! Rien n’a été laissé au hasard dans le design de cet hôtel hors du commun qui saura séduire ceux qui veulent se détendre dans un cadre magique.