Une cabane magique pour les enfants

La cabane se compose de deux parties distinctes. Le rez-de-chaussée permet aux adultes de venir passer un moment avec leurs enfants, de jouer avec eux et de les surveiller sans avoir besoin de se plier en deux. L’étage du dessus, auquel on accède grâce à une charmante échelle en bois, est nettement plus exigü et sera donc le coin secret des plus petits.