10 Placards qui Gagnent de la Place

Ce superbe dressing, d'une taille normale, est parfaitement incrusté dans ce bureau. En effet, on observe deux tons générales au sein d'une même pièce. On note d'un côté d'une bibliothèque de couleur bois marron et de l'autre côté une ambiance aux couleurs plus sombres dans les tons du gris.

Le dressing en lui même est mis en valeur par un jeu de néons supérieurs et inférieurs. La vitre brodée de motifs fleuris ajoute une touche originale à cette pièce multi-fonction très bien agencée.

Découvrez d'autres sélections effectuées par nos experts de ce côté.