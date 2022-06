7 clôtures originales pour le jardin

Le jardin ne se trouve pas uniquement sur le sol ! Et non, ici ce sont les murs qui sont décorés ! Quelques planches en bois et des plantes grimpantes et le tour est joué ! Cette idée déco pour le jardin est bonne à prendre pour habiller vos murs extérieurs. En plus d'être esthétique, cela permettra de vous cacher de vos voisins ! Beaucoup de verdures et quelques fleurs poussent dans ce jardin. Même si nous n'en voyons qu'une partie, on vous laisse imaginer le reste !