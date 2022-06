La Création d'un Fabuleux Loft Familial

En architecture, le terme d'open space se réfère aux espaces ouverts qui accueillent plus d'un usage.Bien que nous l'associons au design actuel, ce genre de conceptualisation intérieure est née il y a des décennies avec l' architecture moderne, appliquant une compartimentation moins stricte qui peut être adaptée à différents modes de vie, actuels ou même futurs. L'open space offre de grands avantages: en combinant des fonctions différentes dans la même pièce, on gagne de la surface! Le cas le plus courant est celui que nous montrons aujourd'hui dans ce livre d'idées: salon, salle à manger et la cuisine sont conçus dans le même espace de cet appartement moderne.