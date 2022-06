Objets en aluminium

On cachera désormais avec style nos mégots de cigarettes dans ce cendrier au look rétro. Les cendres tombent directement à travers les trous dans le réservoir, qui peut être vidé facilement en soulevant le couvercle. Ce cendrier est parfait pour être utilisé à l’extérieur, dans votre jardin par exemple, car vos cendres ne pourront pas s’envoler. De plus, l’aluminium résiste très bien aux intempéries.