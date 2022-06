Une Maison Familiale totalement Géniale

Un jeune couple avait demandé à leur architecte pour construire une maison pour eux-mêmes et leurs deux jeunes enfants. Ce qu’ils voulaient était une maison multi-facettes qui combinerait des élements de design, de la nature ainsi qu’un accent sur le bien-être de la famille. Peu de maisons sont construites avec autant de réflexion et de considération que cette maison, notamment en raison du fait que l'architecte et le jeune couple ont conçue la maison en équipe.

L’idée d’un toit vert accessible était une idée donnée dès le départ par le mari, qui a puisé son inspiration dans ses voyages. Le but du toit en verdure est d'agir comme un mécanisme pour que la maison et de la nature puisse se mêler sans effort. La forme rectangulaire du toit étend de l’herbe verdoyante au-dessus de toute la maison et peut être atteint par le biais d'échelles de chaque côté. A présent, montons et allons explorer!