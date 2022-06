homify 360°: Une rénovation en noir et blanc

Dans le quartier de Salamanca à Madrid se trouve un appartement très élégant qui a été récemment complètement rénové par Grupo Cuarenta. Ici, l’ensemble de l’aménagement a été construit autour d’un binôme parfait, jouant sur le contraste et la complémentaire : le noir et le blanc. Ces deux tonalités sont les acteurs majeurs de la décoration et elles sont présentes dans toutes les pièces de la maison. Le noir et le blanc ont ainsi investi l’espace et se trouvent sur les murs, le sol, les meubles… le tout est magnifiquement orchestré et ponctué de touches dorées conférant aux lieux un air sophistiqué, luxueux et très élégant.

Partons à la découverte de cette maison accueillante et raffinée où tout a été pensé dans les moindres détails.