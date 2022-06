Avant et après : rénovation d'une maison individuelle à l'abandon

Comme vous pouvez le voir ici, cette maison délabrée fut inoccupée pendant deux ans. Le jardin est envahi de mauvaises herbes. L'extérieur du bâtiment semble usé et terne. Mais en regardant de plus près, on peut encore reconnaître l'architecture moderniste des années 1950 que l'on associe par exemple à ces fenêtres de style géométriques. Les couleurs des briques et des pierres sont également caractéristiques de cette période. L'acheteur de cette propriété a su prendre en considération ces caractéristiques et avec l'aide d'ArchitectureLIVE a pu remettre au goût du jour cette maison très spéciale.