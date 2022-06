Notre sélection de tables en bois pour une salle à manger design

Pour un intérieur chic et moderne mais ayant une personnalité chaleureuse, cette table en bois disponible chez la société belge Raymonde, est une évidence. Cette société est pour le moins singulière, amoureuse du bois, elle ne travaille celui-ci qu'en utilisant des meubles en fin de vie. Une tâche d'autant plus difficile puisqu'un réel traitement du bois est nécessaire avant qu'il puisse être recyclé. Le recyclage design et l'éco-responsabilité sont donc ici à l'honneur. A la vue de cette table en bois moderne, on ne se douterait en effet pas que sa fabrication nécessite l'emploi de meubles vieillots. Vous appréciez les productions artisanales ? Découvrez sans plus tarder les autres créations de l'entreprise en un clic sur leur profil homify !