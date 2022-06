Mobilier aux formes géométriques

Nous apprécions ici le savoir-faire des Ateliers Jovis, spécialisés dans la fabrication d'agencements décoratifs. Cette bibliothèque créait spécialement sur-mesure est une preuve du talent de ces professionnels qui propose ici une solution de rangement sophistiquée en chêne naturel et acier. Une étagère raffinée prête à accueillir livres et autres objets décoratifs pour le plus grand bonheur de ses propriétaires !