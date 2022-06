Petits trésors en or

On le sait, tout ce qui brille n’est pas de l’or. Et pourtant, ça attire la lumière et l’attention ! Accessoires et décorations dorées dégagent une impression de luxe et de faste, qui donneront des airs de palace à votre intérieur !

Et comme on mêle l’utile à l’agréable, les petits trésors que l’on vous présente aujourd’hui ne sont pas seulement beaux : ils sont aussi pratiques ! Puisez de l’inspiration dans notre sélection.