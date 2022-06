homify 360° : Maison du Lac d'Aiguebelette

Plus concrètement deux bâtiments en bois ont été construits dans les sens du Lac et du massif, à ces deux édifices a été ajoutée dans le sens de la rive, une construction plus petite en béton brut. Les deux entités les plus massives dont l'ossature est en bois sont cependant bien distinctes. L'un des volumes est isolé d'un point de vue thermique et abrite les espaces chauffés de la Maison tandis que l'autre permet de créer un vaste espace sous sa toiture faisant office de salle d'exposition, par exemple. Dans le salon de la maison qui se trouve bien évidemment dans la partie chauffée de l'édifice, dégustez un chocolat chaud en contemplant le paysage à couper le souffle qui s'offre à vous. L'édifice en béton brut héberge quant à lui les bureaux de la communauté de communes ainsi que le hall d'accueil.