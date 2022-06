Ancienne Ferme Retrouve Charme Fou!

Qui a osé acheter cette ancienne ferme à l’abandon depuis la tempête de 1999 avec d’énormes trous dans la toiture, un jardin minuscule et des bâtiments agricoles envahis par les herbes et les gravats des charpentes écroulées ? Daniel a été charmé par son emplacement, la proximité de la mer, du marché, les trois accès à la propriété et les vieilles pierres témoignent du travail des anciens. Il faut commencer par un nettoyage par le vide. Garder la maison sur la rue et le hangar en pierre au fond de la parcelle puis démolir les bâtiments entre les deux pour créer un grand jardin.

La maison sur rue pour les enfants et un bureau, le hangar pour les parents et la pièce de vie commune. La maison sur rue est d’un vocabulaire architectural Réthais. Quatre pièces au rez-de-chaussée séparées par un couloir et un escalier, puis quatre chambres à l’étage avec une salle d’eau sommaire. Une fois les cloisons du rez-de-chaussée démolies, le bureau trouve de l’air et de la lumière.

Vous allez découvrir ce bel intérieur, très charmant et décoré avec goût!