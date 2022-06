Fantastique Loft Contemporain

Dans ce livre d’idées, vous découvrirez la rénovation totale d’un loft. Extérieur tendance et totalement ouvert sur l’extérieur. Intérieur moderne et coloré, un lieu de vie agréable à vivre. A la fois plein d’originalité et de gaieté prennent part à cette belle construction. On aime les couleurs utilisées qui apportent du pep’s et égaient le quotidien. Le parquet au sol dans la quasi totalité des pièces permet de conserver le caractère authentique que souhaitaient conserver les propriétaires. La décoration de ce loft est à l’image des propriétaires et elle reflète totalement leur personnalité !

Préparez vous à partir en voyage grâce au formidable travail de Lise Compain l’architecte d’intérieur à l’initiative de tout cela!