​Maison familiale rénovée de la TÊTE aux PIEDS!

La maison est dans la famille depuis que les grands-parents l’ont fait construire. La surélévation et la rénovation totale étaient là pour satisfaire le mode de vie de la nouvelle génération. En gardant les caractéristiques essentielles de la maison, l’espace intérieur offre désormais un lieu de vie ouvert au niveau principal et des étages dévolus aux enfants et aux parents avec des salles de bain pour chacun. La classe ! La maison possède de grandes ouvertures sur l’extérieur ce qui permet de laisser entrer la lumière naturelle pour le plus grand plaisir des habitants ! La terrasse est splendide et juste incroyable. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir par vous même…