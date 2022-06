homify 360° : Ambassade de France à Pékin

La façade rideau de l’ambassade de France en contraste avec l'espace horizontal du jardin, crée un cadre harmonieux et particulier. Entre transparence et réflexion, un effet achevé grâce à l'intégration de vantelles ouvertes, semi-ouvertes ou fermées, cette façade surprend et étonne merveilleusement. En plus de cela, dans un souci d'économie d'énergie, cette façade drapée d’un vitrage sérigraphié est ventilée naturellement l’été et jouit d'une protection thermique l’hiver.