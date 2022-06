Une Maison à l'intérieur très Séduisant !!

En entrant dans la maison, nous somme frappés par la chaleur et la sérénité qui habite cet intérieur. Il y a peu de meubles. Le sol en bois, les murs couleur crème et un magnifique arbre illuminé dominent la pièce. Il n'y a pas de couleurs criardes ou de détails manifestement inhabituels. Ce sont des tonalités et des textures douces et chaleureuses qui transforment cet intérieur en un lieu de repos agréable et spacieux.