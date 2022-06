10 Magnifiques Salons colorés

Quand la couleur est l'apport d'un seul élément différent, on arrive à expliquer et comprendre la touche colorée de ce salon avec un seul meuble de couleur orange. Etablissant une harmonie avec la parquet, la table du salon est une oeuvre design qui a su bien introduire dans son style une couleur oragne qui permet de casser la monotonie des couleurs simples et unies du salon.