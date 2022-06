Un pavillon enchanteur et luxueux

Cette salle de bain au design élégant est très spacieuse. Elle pourra être mise à la disposition d'une famille entière. Cette charmante salle d’eau propose des prestations haut de gamme ! On remarque en premier lieu les doubles lavabos, qui ne se touchant pas et laissent ainsi la place `deux utilisateurs d'en protiter sasn se gêner! Le grand meuble bas permet d’avoir chacun son coin de rangement sans empiéter sur l’autre ! Nos yeux sont aussi attirés sur la baignoire et sa forme ovale à la fois originale et moderne. On apprécie aussi beaucoup les miroirs noirs qui apportent la touche finale à la décoration, et font le lien entre la plante verte et le panneau de bois noir qui laisse couler une végétation bienvenue dans cet univers voluptueux.

