Un couple construit une maison de 50m: avec beaucoup d'ampur et peu de budget!

Quand l'espace est limité et les idées sont infiniment grandes nous pouvons obtenir des résultats surprenants. Nous vous présentons ici une maison qui est l’exemple même de cette affirmation. Son architecture est si simple et à la fois si agréable et étudiée. Les architectes ont développé ce projet en partant de trois prémisses idéales, la maison devait être pour un couple récemment mariée et elle devait répondre à leurs besoins et budget, un autre aspect fondamental était d'intégrer la maison au contexte et finalement, la maison devait maintenir une relation harmonieuse entre chacun des espaces.