Petite Maison Cache Un Bien Grand Secret!

Prise de la mezzanine, cette photo vient vraiment confirmer la grandeur de l'espace. La baie qui donne sur le jardin prend quasiment toute la longueur du mur et vient complètement éclairer l'intérieur du salon. L'absence de plafond qui a permis l'installation de la mezzanine et son garde-corps très minimaliste et moderne. Les étagères se prolongent jusqu'au toit et ajoutent à cette impression de hauteur. Au sol, le parquet moderne et de couleur très douce apporte calme et sérénité à l'ensemble. La simplicité de ce salon et son absence de meubles imposants fait de lui une pièce parfaite pour recevoir.

De la mezzanine, on peut apercevoir à gauche l'ouverture sur la cuisine. L'intérieur de cette ouverture permet d'y inscrire des notes à la craie, parfait pour les listes de courses et autres rendez-vous à ne pas manquer.