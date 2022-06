Une Maison Unique à l'intérieur Merveilleux !

Les architectes français du bureau Atypique Patrice Bideau construisent des maisons conventionnelles avec une touche unique d'originalité et de modernité. En phase avec l'essor de l'écologisme, leur projet mêle une utilisation experte du bois et des designs très tendance.

La maison présentée dans ce livre d'idées se trouve en Bretagne et est tout à fait exceptionnelle. C'est une maison en bois à la fois éclectique et traditionnelle composée d'angles modernes et arrondis. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous mettons en avant cette maison en bois unique et merveilleuse ! Découvrez tout de suite les détails de cette architecture étonnante.