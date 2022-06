360° : Un Sublime Appartement à Istanbul !

Dans cet appartement, toutes les pièces attirent l’attention, mais on remarque à première vue que le salon arbore trois couleurs principales, à savoir le noir, le blanc et le gris. Il n’y a aucune autre couleur ajoutée. Moderne, même dans les endroits dans l'appartement où le style dominant est minimaliste disons, celui-ci reste toujours noble, pur, fonctionnel et de bon goût grâce à l’harmonie du noir et blanc. L’ensemble crée un écran impressionnant surtout à la lumière naturelle, couplé avec une ambiance glamour. Déjà l'un des facteurs qui rend cette maison particulière est le choix conscient et extrêmement préoccupé, de mettre en valeur la maison grâce à des détails très recherchés et pointus. L’architecture est donc simple à première vue mais finalement, extrêmement travaillée. Au regard du salon, nous n’avons donc pas affaire à un travail bâclé, que ce soit au niveau de l’esthétique ou la manière d’utiliser l’espace disponible. L’appartement, dans sa globalité, est donc très réfléchi.