Nouveaux horizons pour le revêtement en béton

On pourra apprécier à sa juste valeur l’homogénéité du béton dans cette salle de bains. Le rendu du produit a beau être très simple, il n’en reste pas moins vraiment extraordinaire et ce matériau possède un potentiel de personnalisation fou. Par exemple, un simple arrangement floral lumineux, intense et chaleureux entre les deux éviers illuminerait la pièce.

De plus, même si la surface est respirable, elle n’est pas poreuse car le béton utilise de la résine naturelle. Le produit peut donc être utilisé pour les cabines de douche et autres pièces humides.

Globalement, la diversité et la polyvalence du produit de Marcus Müller nous a séduits. Il est rapide à préparer et à appliquer et les résultats sont toujours épatants. Nous avons maintenant hâte de découvrir plus de projets utilisant cet enduit en béton !