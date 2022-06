Une Maison de Conte de Fée et son incroyable intérieur !

Bien que la beaucoup des gens vivent dans des appartements, lorsque vous demandez à un enfant de dessiner une maison, celui-ci représenteras souvent des maisons classiques de conte, avec un toit à deux ou quatre pans et tuiles rouges. Mais cette image de la maison est aussi réelle. Elle peut être très moderne et très luxueuse. En voici un exemple en Pologne, où une belle et pittoresque maison cache un intérieur moderne avec un décor soigné et chaleureux. En outre, dans le jardin nous nous attendons à une surprise des plus rafraîchissante. Découvrons la !