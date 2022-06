Eclairage et chaises : mobilier 2 en 1 Made in France

Le 2 en 1 est un concept plus que pratique qui nous fascine, on le remarque aujourd’hui avec l’avènement des smartphones, qui font office de téléphone, appareil photo, mp3 et autres. Alors pourquoi ne pas appliquer ce concept au design et aux meubles ? Ainsi, nous avons décidé de rédiger un article sur les meubles ayant une double fonction et plus particulièrement les chaises qui possèdent également une fonction luminaire.

En parcourant notre plate-forme, nous avons été surpris en découvrant des chaises lumineuses au style ravageur réalisées par nos experts français. Par conséquent, nous vous avons concocté une sélection de sièges lumineux originaux.