Un toit en ruine se transforme en terrasse de rêve

Nous parlons souvent de réaménagement, alors pourquoi pas réaménager une terrasse?

Rendre l'endroit fonctionnel, lui donner un nouveau look plus moderne et plus beau, mais surtout répondre à certaines envies personnelles : voila en quoi consiste un make over .Aujourd'hui , nous allons vous présenter une étonnante réforme d'une ancienne terrasse déserte par Carolina Mendoça. Au dernier étage d'un immeuble à Rio de Janeiro, avec un des meilleurs points de vue elle a transformé une vieille terrasse oubliée en une zone de luxe. Ne manquez pas cette incroyable transformation que vous voudrez sûrement avoir pour votre terrasse!