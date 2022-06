7 trucs pour Embellir votre intérieur!

Nous avons ici un bel exemple d'un parement en pierre réussi. Il permet d'habiller un mur aveugle, qui lui même cache l'escalier. Regardez comme la pierre et le carrelage se marient si bien. Une belle union des tons. On avait une pièce coupée en deux par un mur blanc et banal, et on on aboutit à une pièce qui dégage force et calme. Une belle union des tons. Si réaliser un parement nécessite un peu de technique, pas de panique, nos experts sont là pour vous aider!