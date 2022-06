11 Salles de bain Rustiques à Copier

Le style rustique est toujours au goût du jour, même si il se mélange parfois avec un style plus classique ou plus moderne. Le style rustique, c’est à la fois ce côté champêtre et simple, cette utilisation d’objets vintage ou de meubles anciens, cette atmosphère de douceur et de bien-être qui rend une maison chaleureuse et accueillante. Le bois est le matériau favori du style rustique, mais cela peut aussi bien être la pierre. Ils se retrouvent tout aussi bien dans la salle de bains.

Nous vous proposons aujourd’hui de regarder 10 idées de salles de bains rustiques pour vous inspirer.