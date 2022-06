10 Plantes Vivaces pour Embellir Durablement

Le bonzaï est un art japonais consistant à cultivé un arbre miniature en pot ou sur des rochers. Le but désiré est d'obtenir un arbre ressemblant au maximum à ces frères géants. Avec un peu d’entretien, ces arbres peuvent vivre très longtemps: le plus vieux recensé se trouve à Tokyo et date de l'an 1500 !

En matière de décoration intérieur, le choix du bonzaï apporte zénitude et harmonie. Cependant, pour assuré la survie de votre petit arbre, pensez à prendre des espèces facile comme le ficus (arbre très résistant). En prenant plusieurs arbres, de tailles et de formes différentes cela dessinera votre intérieur de façon étonnante ! De plus, pensez à choisir différents pots et de jouer avec les hauteurs pour une touche de fantaisie !