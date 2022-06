Savoir lire entre lignes : objets minimalistes

Voici une étagère qui surprend du fait de son design intéressant et épuré. Nos étagères et bibliothèques sont bien plus que des objets fonctionnels, elles peuvent devenir des objets de décoration donnant du style et un certain cachet à une pièce. C'est ici le cas de cette création signée de la main du designer Julien Vidame. Ces étagères modulaires ont un effet décoratif impressionnant tout en étant sophistiquées et fonctionnelles. Disponibles en plusieurs coloris, vous pouvez également concevoir vos propres modules spécialement adaptés à votre espace. Ainsi, plus qu'appréciable puisque s'adaptant à nos contraintes spatiales et utilitaires, l'étagère réseau séduit par son esthétisme minimaliste.