Torsion… Distorsion… .

Nous vous proposons aujourd'hui de visiter avec nous cette superbe batisse. Située sur les hauteurs de Malzéville cette maison contemporaine de style Art nouveau, rouge et noir dispose d'un original toit courbe métallique. La maison courbe le dos à la rue et aux vents dominants de l’ouest pour s’ouvrir au sud sur un patio intérieur. Véritable pièce extérieure organisatrice, le patio fonctionne comme une fenêtre géante autour duquel les espaces s’éclairent, voient et respirent. Des touches de couleurs vives; rouge, orange, bleu, ponctuent l’intérieur et rappellent dans le bleu azur du patio la méditerranée d’où sont originaires ses occupants.