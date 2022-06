Les Plus Belles Maisons en Pierre du Monde!

Pour incarner le mélange de tradition et de modernité, une caractéristique typique des maisons ou villas en pierre, nous nous rendons à Podere Navigliano, résultat intéressant du projet d'étude Ciclostile architecture. Pour l'ancienne maison de campagne toscane dans le cœur de la Crete Senesi où la nature et l'histoire sont les protagonistes, l'accent est mis sur les matériaux forts. La structure de 600 mètres carrés est réparti sur trois niveaux: un rez de chaussée, un premier étage qui abrite deux appartements et un deuxième étage, composé de deux tours. Le nouvel aménagement intérieur et des espaces, tout en maintenant la maçonnerie extérieure une touche architecturale rurale, assure une fascination entre l'historique et le moderne.