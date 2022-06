Confortable et raffiné: un appartement pour les plus exigeants!

Ici, blanc, beige et bois ouvrent le paysage avec des tons chauds et dès que nous entrons dans la maison, nous sentons immédiatement les lignes épurées, modernes et élégantes mais pas du tout aseptisées.

Nous montons les escaliers entrevus à l'extrême gauche de la photo ci-dessus, et nous nous rendons compte de l'étendue de la vue. Un canapé d'angle design se pose dans l'espace, juste derrière la table à manger, tandis que l'éclairage crée des angles parfaits pour la lecture ou pour une atmosphère de soirée.