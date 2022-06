Nos meilleurs amis : les coussins!

A l'honneur aujourd'hui les coussins ! Mais pas n'importe quels coussins ! Des coussins made in France avec amour sont cette «French Touch » que nous aimons tous ! Des coussins et housses au doux parfum de notre pays créent par nos professionnels, designers, artisans français qui font rayonner leur savoir-faire sur notre plate-forme ! Les coussins étant de véritables objets décoratifs, nous ne nous lassons pas de vous montrer des modèles nouveaux qui pourraient venir égayer vos pièces à vivre. Commençons sans plus attendre les présentations de nos cinq coussins Made in France, répondant toujours présents à l'appel lorsque le besoin impérieux d'une sieste bien méritée se fait ressentir !