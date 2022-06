Une Cabane qui a Plus d'Un Tour dans son Sac

La cabane dispose, grâce à la rénovation, d’une installation électrique parfaitement sécurisée et de sanitaires. Mais pas n’importe quels sanitaires ! En effet, ce n’est pas parce que l’on aime la nature et que l’idée d’un nuit dans une cabane nous séduit, que nous n’avons pas le droit d’apprécier le confort d’une baignoire, et encore moins le style et l’élégance d’une baignoire à pieds de lion ou le bien-être d’un doux tapis de bain sous les pieds.

Cette cabane semble ainsi accumuler tous les paradoxes : dans la nature apparemment sauvage mais en réalité maitrisée, présentant un extérieur rustique mais en parfait état et avec des finitions – telles que les fenêtres – de première qualité, avec des équipements intérieurs comme le beau parquet garantissant un confort et un bien-être maximal… Finalement, que pourrait-on rêver de mieux pour oublier, le temps d’un week-end, l’urbanité stressante ?

