Résidence Archaïque Redevient Moderne

La façade actuelle de la maison ne ressemble plus à l'ancienne. Beaucoup plus spacieux et avec beaucoup de lumière, le bâtiment et sa façade nous semblent désormais modernes. L'entrée principale se compose d'un couloir où la végétation et les jeux d'ombre et de lumière créent un voyage intéressant avant d'entrer. Les portes de garage et fenêtres du deuxième étage permettent un dialogue direct entre la lumière intérieure et l'éclairage de la rue, ce qui donne un look unique à la maison et sa rue.