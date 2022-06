10 Cuisines en Bois au Charme Authentique Unique

Cette cuisine a tous les attraits d’un style britannique que l’on adore : moderne et chaleureux. La cuisine en bois est ici un mélange de bois peint et de bois vernis. On aime en particulier la différence de niveau entre les deux meubles à tiroirs et l’espace cuisson qui apporte un charme fou et qui répond avec malice avec la différence de profondeur du mur de support. On aime aussi les meubles à tiroirs qui ressemblent à des commodes et donnent un aspect décalé à cette cuisine. Enfin, on ne peut que craquer pour les stores bateau qui finissent avec soin la décoration de la pièce.

Pour vous aider à choisir des rideaux pour votre cuisine, vous pouvez cliquer ici!