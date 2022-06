Et Si La Révolution était Durable?

La particularité de cette maison, est que le maximum des matériaux utiliser pour sa construction sont issus du site. Ils sont ainsi bon marché, mais la main d’œuvre est grande. Cependant, la simplicité de la construction allié à la grande quantité de travail, appel à un chantier d'entraide : les amis, la famille ou bien même les locaux seront la base de vôtre maison.

La maison est constituée de terre crue, qui est disponible gratuitement et en abondance sur tous les terrains, ainsi que de pailles pour l'isolation et de bois pour la structure. Des matériaux économiques et naturels, que demander de plus ?

Observons le plan ci contre : on retrouve les espaces de stockage au nord et au sud et la composition de l'espace de vie. On se rend compte qu'il y a besoin de peu de techniques pour la construction de celle-ci. Ce qui importe le plus, ce sont les murs épais qui constitue la structure primaire.

La MAD est ainsi une maison peu couteuse à sa construction ainsi qu'a l'entretient.