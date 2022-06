Comment Retrouver Une Seconde Jeunesse?

L’agence Ty Meno, c’est trois personnes : deux architectes d’intérieur et un designer qui savent répondre aux désirs et aux besoins des particuliers comme des professionnels. Leur petite structure n’est pourtant pas limitée car l’agence a recours à d’autres professionnels pour satisfaire les attentes de leurs clients. Leur credo : « des solutions simples – mais pas simplistes » ! L’objectif étant toujours le même : prodiguer une maison où il fait bon vivre et respectueuse des demandes de leurs clients.

C’est le pari qui a été tenu ici, à Sainte Foy-lès-Lyons où une famille a eu un coup de cœur pour une maison moderne des années 1960. Au départ, il s’agissait avant tout de redonner un petit coup de jeune à l’habitation qui n’avait pas changé depuis sa construction. Et, de fil en aiguille, quelques modifications supplémentaires se sont imposées. En effet, les précédents propriétaires étaient un couple sans enfant. Il fallait donc repensé la circulation et la distribution pour accueillir la nouvelle famille et ses enfants ! Partons donc découvrir cette maison de la proche banlieue lyonnaise.