IceHotel : Hôtel de glace de Jukkasjärvi

Un hôtel de glace ? Non, vous ne rêvez pas ! Entièrement réalisé à partir de glace et de neige et situé dans le petit village de Jukkasjärvi, l'Ice Hotel comme on l'appelle est une option des plus inhabituelles, mais parfaite pour ceux qui ont toujours rêvé de dormir dans un igloo. Il n'y a pas lieu de craindre le froid, l'hôtel dispose de toutes les installations nécessaires afin que votre expérience soit aussi plaisante que possible.

Découvrez tous les détails au sujet de ce super design architectural et plus particulièrement le travail de l'agence ateliers kumQuat spécialisée en conception architecturale et paysagère, qui eut l'honneur de concevoir et réaliser l'une des 12 suites artistiques de l'hôtel en 2014.