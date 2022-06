Design organique 100% Made in France

La céramiste de talent Barbara Billoud nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier Bbceramic. L'artiste qui utilise la technique ancestrale japonaise du Raku pour la cuisson de ses créations nous dévoile son Arbre féerique. Quoi de plus apaisant qu'un bonsaï ? L'Arbre féerique est né de la collaboration entre l'artiste céramiste et la sculptrice Geneviève Mathieu. Ayant toutes les deux une vision poétique du monde végétal, elles donnèrent naissance à ce bonsai magnifique. La sculptrice s'est amusée à travailler des troncs d'arbre tandis que la céramiste a su apporter légèreté et fragilité via l'ajout de pétales réalisés en porcelaine. Le résultat époustouflant, combine plusieurs matières en référence au végétal, au minéral et au feu.