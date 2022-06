Différents miroirs pour différents styles

S’ils ont été un certain temps un signe de richesse, aujourd’hui il est tout à fait commun d’avoir un miroir chez soi. Nous en avons besoin dans la vie de tous les jours, pour des raisons aussi pratiques que vérifier à quoi on ressemble avant de partir de chez soi le matin pour aller au travail. Mais les miroirs sont également une clef du design : ils permettent d’agrandir les pièces, réfléchissent la lumière et peuvent également être utilisés simplement pour décorer. Qu’ils sont simples ou romantiques, originaux ou élégants, ils donnent une vraie identité à une pièce. Voici notre sélection, dans des styles bien différents.