Osez la chaise design : 5 modèles uniques !

Chevalier Yves Art et déco du siège

Chevalier Yves Art et déco du siège

Voici le deuxième fauteuil qui a retenu notre attention, le fauteuil Lumineux à découvrir chez le tapissier de père en fils Yves Chevalier qui fabrique et restaure des fauteuils, canapés de tous les styles entre autres. Ce fauteuil lumineux est une véritable merveille de design et technologie confondus. Grâce à une télécommande, vous pouvez instantanément changer la couleur de la lumière passant du bleu au rouge en passant par le vert etc. Soyez-en sûr ce fauteuil a un effet dévastateur dans un salon ou une chambre à coucher.