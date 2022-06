Open Space, un Fantastique Projet Abordable!

AS | IDS est une société opérant dans le design intérieur. Composée d'architectes et de designers d'intérieur, ils sont capables de concevoir des espaces de toute envergure, de petits espaces intérieurs comme des grands travaux de réaménagement public ou privé. Ils sont attentifs aux tendances et preuve en est le projet que nous vous montrons ici ! Du choix dans les matériaux, les finitions, mobilier et éclairage, rien n'a été négligé.

A travers cette image, vous pouvez voir l'espace dans sa quasi totalité. Dans le centre de la photo, on voit une porte blanche, le seul espace, ceci est la porte d'entrée de l'appartement qui relie la partie privée à l'extérieur. Juste à droite de l'entrée, un vélo sert à décorer le hall d'entrée. Séparés par une sorte d'écran de lattes verticales on peut voir le fond de la salle. Au premier plan, on observe la salle de séjour. Le matériau choisi utilisé sur les murs, le plafond et le plancher est du ciment. Il apporte un côté authentique. C’est un matériau à la mode lorsqu'il est appliqué à l'intérieur, il fallait y penser !