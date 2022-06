4 Maisons Rustiques et leurs Surprenants Jardins

Rêvasser sera possible grâce à la sélection des projets dans ce nouveau livre d'idées. Nous nous concentrons pour le moment sur l' extérieur et sur les terrains inclus dans les plus charmants décors à couper le souffle. Des habitations rurales qui semblent de réelles ponts entre la nature et l'architecture. Prendre un bain dans la piscine, se promener sur des pelouses, encadrées par des arbustes anciens. Nous commençons immédiatement notre visite, du nord au sud!