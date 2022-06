L'influence de l’éclairage sur votre moral

Une étude américaine a récemment prouvé qu’une atmosphère relaxante, avec une lumière douce, a une relation directe avec la nourriture : on mange alors moins et on est plus satisfait de notre assiette. Si on ajoute à cela des couleurs sombres, l'appétence diminue encore. C’est pour cette raison que les fast food sont bruyants et colorés : on est alors beaucoup plus excité. Alors si vous cherchez à perdre quelques kilos cet hiver, adoucissez l’éclairage !