Une Maison Incroyable : Pleine de Charme et de Magie!

La ville de Merida, à Yucatan, possède un vaste patrimoine architectural, aux côtés des nouvelles tendances et des expressions de conception et d’architecture. La ville a été secourue et réévaluée au cours des dernières années. Taller Estilo Arquitectura est une entreprise qui, en vertu du principe du sauvetage et de la réutilisation des maisons et des bâtiments historiques de la région, a réalisé un magnifique projet pour les propriétaires de la maison GL53. Cette aventure a commencé tout d’abord en adaptant une maison de famille de tous les jours pour une maison de repos. Un bâtiment datant des années 20 qui avait auparavant été refait, mais ils avaient seulement mis l'accent sur l'intérieur de la maison à ce moment-là, ignorant les espaces extérieurs. A cette occasion, nous allons voir comment le projet a également intégré les espaces extérieurs de cette maison pour créer un milieu de vie confortable et profiter de la nature. Laissez-nous explorer cette merveilleuse et étonnante maison de vacances!